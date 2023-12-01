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09:17, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл способ улучшить память

Фото: Scott Graham / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что изучение незнакомых языков поможет улучшить память. Выпуск, где он раскрыл этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

Чтобы избежать ухудшения памяти, Агапкин посоветовал запоминать новую информацию. «Прекрасный вариант — изучение языка. Причем такого, который ты не знаешь. И который не очень похож на языки, которые ты знаешь», — рассказал он. Например, если человек учил французский язык, то эффективным для него будет погружение в китайский язык, считает специалист.

Агапкин порекомендовал уделять изучению нового языка по полчаса или час в день. Он также подчеркнул, что для лучшего результата можно сочетать это с прогулками или любой другой физической активностью. «Память буквально в течение двух недель начинает улучшаться», — заключил специалист.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала неочевидную причину ухудшения памяти. Она заявила, что к этому приводит сжигание ароматических палочек.

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      Мария Большакова
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