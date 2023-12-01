ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа. Что известно о реактивных снарядах из Словакии JROF HEF?

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли район Донецка словацкими ракетами нового типа JROF HEF

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Донецка применили новый тип ракет. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Утверждается, что украинские военные запустили по городу произведенные в Словакии и переданные Киеву странами НАТО ракеты JROF HEF. Выпущенные из 122-миллиметровых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), ракеты могут преодолеть дистанцию в 40,2 километра.

9100 поражающих элементов в виде шариков содержит каждая ракета JROF HEF

JROF — реактивные снаряды, разработанные в Словакии для советских РСЗО БМ-21 «Град». HEF — это аббревиатура НАТО, означающая снаряд осколочно-фугасного действия (high explosive fragmentation).

США перенесли поставку дальнобойных бомб Украине

Ранее 1 декабря стало известно, что Соединенные Штаты перенесли на 2024 год сроки поставки Украине снарядов GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — бомба малого диаметра наземного базирования), способных поражать цели на расстоянии до 160 километров. С предложением приобрести у администрации США в пользу Киева эти боеприпасы осенью прошлого года обратилась компания Boeing, разработавшая эту технологию.

Изначально планировалось, что Украина получит GLSDB весной 2023 года. Однако позднее стало известно, что поставка состоится не раньше конца 2023 года.

Тем не менее, Минобороны РФ сообщало, что российские войска противовоздушной обороны (ПВО) уже сталкивались с GLSDB. Более того, в военном ведомстве утверждали о перехвате таких снарядов.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру», что GLSDB имеют специальные помехоустойчивые устройства, что делает их перехват с помощью систем ПВО крайне сложным. «Эти бомбы не просто сбрасывают с самолетов, ими также можно выстреливать с помощью систем HIMARS. Они достаточно мобильные, помехозащитные и могут нанести серьезный ущерб», — сказал он.

Украина не дождалась миллиона европейских снарядов

В марте 2023 года сообщалось, что страны ЕС согласовали план главы евродипломатии Жозепа Борреля, который касается поставок Украине артиллерийских снарядов на сумму два миллиарда евро. Уточнялось, что 20 стран Евросоюза примут участие в проекте по закупкам миллиона снарядов и ракет для Киева в течение года.

Однако в ноябре Евросоюз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине один миллион боеприпасов. Агентство Bloomberg узнало, что ЕС выполнил лишь 30 процентов от обещанного объема выпуска.

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур раскрыл, что страны ЕС производят около 600-700 тысяч снарядов в год. При этом, отметил он, необходимый объем составляет три миллиона.

По мнению Матвийчука, Украине необходимо 7-8 миллионов снарядов для того, чтобы выполнить задачи хотя бы позиционной обороны, к которой планирует перейти страна. Страны Запада уже не могут поставлять требуемые объемы, потому наблюдаются признаки снарядного голода, резюмировал он.