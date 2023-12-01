В Госдуме предложили способ борьбы с фиктивными разводами ради детских пособий

Депутат Бессараб: работающим в отпуске по уходу за ребенком надо платить пособия

Чтобы сократить количество фиктивных разводов ради детских пособий в России, нужно сохранить выплаты работающим женщинам в отпуске по уходу за ребенком. Такой способ борьбы с расторжением браков ради повышения доходов семьи в беседе с «Лентой.ру» предложила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По мнению депутата, из-за низких доходов семьям приходится идти на ухищрения, чтобы получить поддержку государства.

Мы таким образом фактически подталкиваем семьи к фиктивным разводам, ни к чему хорошему это не приведет Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Мы сталкиваемся с тем, что мать фиктивно устраивается на работу, уходит в неформальный сектор экономики. В связи с тем, что ей необходимо и получить пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, когда она действительно находится в отпуске, и заработать средства. Сейчас при удаленной работе эти возможности бесконечны. Зачем тогда лишать возможности семьи и толкать их на путь такой фиктивной экономики, если мы можем разрешить матери до полутора лет выходить на работу и при этом получать по-прежнему пособия? Независимо от того, на полной она или частичной занятости. Надо уходить от этой фиктивности, когда семья ради дохода, ради выгоды вынуждена идти на фиктивные меры», — сказала парламентарий.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», Минтруд обновит правила назначения единого пособия для семей с детьми. Таким образом ведомство планирует решить проблему искусственного занижения доходов за счет фиктивных разводов. В 2022 году это практика стала популярной в регионах Северного Кавказа, в отдельных республиках число разводов выросло в несколько раз.

С 2024 года в России увеличатся размеры выплат. Социальные пособия поднимут на 7,5 процента, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране вырастет на 18,5 процента.