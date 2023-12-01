Зеленский назвал Российскую армию второй в мире по силе

Зеленский заявил, что ВСУ воюют со второй армией в мире по силе

Владимир Зеленский назвал Российскую армию второй в мире по силе и добавил, что не может жаловаться. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Associated Press (AP).

«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен», — заявил политик.

При этом Зеленский подчеркнул, что недоволен тем, что украинская армия теряет людей. «Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и особо жаловаться не могу», — заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ фактически перешли к обороне. По его мнению, украинцам остается только ждать следующего шага Москвы. Он добавил, что российский ВПК развивается «безумными темпами».