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10:36, 1 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский назвал Российскую армию второй в мире по силе

Зеленский заявил, что ВСУ воюют со второй армией в мире по силе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Владимир Зеленский назвал Российскую армию второй в мире по силе и добавил, что не может жаловаться. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Associated Press (AP).

«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен», — заявил политик.

При этом Зеленский подчеркнул, что недоволен тем, что украинская армия теряет людей. «Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и особо жаловаться не могу», — заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ фактически перешли к обороне. По его мнению, украинцам остается только ждать следующего шага Москвы. Он добавил, что российский ВПК развивается «безумными темпами».

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