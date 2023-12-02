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07:43, 2 декабря 2023Россия

Аксенов обвинил Зеленского во лжи о крымчанах

Аксенов: Зеленский лжет о стремлении Крыма вернуться в состав Украины

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что крымчане ждут возвращения полуострова под контроль Киева. В подобном обмане украинского лидера обвинил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это все популизм, вранье и ложь», — заявил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что крымчанам и гостям региона в составе России сегодня ничего не угрожает. На полуострове сформировано ополчение, которое принимает участие в учениях, в частности отрабатывая боевые задачи. По словам Аксенова, при необходимости группировку могут удвоить в кратчайшие сроки.

«Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный... В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно», — рассказал глава Крыма.

Ранее Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана. «Горстка националистов поставила Украину на колени», — рассказал он, отметив, что в тот момент крымчане поняли, что Украины больше нет.

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      Александра Синицына
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