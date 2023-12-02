Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:58, 2 декабря 2023Культура

Бузова посмотрела на календарь и сделала для себя открытие

Ольга Бузова посмотрела на календарь и удивилась, что 31 ноября не существует
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала для себя открытие, что дня 31 ноября не существует. Соответствующее видео из социальных сетей артистки опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На кадрах Бузова на камеру удивленно признается, что в поезде по пути в Санкт-Петербург посмотрела на календарь и обнаружила, что «31 ноября нет, его просто нет физически». Певица добавила, что эта ситуация рассмешила ее с директором Арамом Арчером.

Ранее Ольга Бузова порассуждала о своем влиянии на шоу-бизнес. Она отметила, что в работе отличается уникальностью, задает тренды и счастлива, что с ней российский «шоу-бизнес стал великим, со мной шоу-бизнес заиграл». «И девочку, в которую когда-то кидали камни многие, сейчас многие ставят в пример», — cказала Бузова.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернулась в число главных экспортеров зерна в Евросоюз

      Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во Вьетнам

      В США обратили внимание на галстук Карла III на фоне скандала с Грецией

      В ФРГ сравнили Украину с бездонной бочкой

      Посольство России в США прокомментировало 200-летие доктрины Монро

      Немецкий концерн объявил о выпуске БТР и БМП на Украине

      США опровергли подготовку к подземным ядерным испытаниям в Неваде

      Реабилитолог рассказала о способе сделать живот плоским за четыре минуты в день

      Власти Крыма высказались о праздновании Нового года на фоне СВО

      Бузова посмотрела на календарь и сделала для себя открытие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости