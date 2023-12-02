Бузова посмотрела на календарь и сделала для себя открытие

Ольга Бузова посмотрела на календарь и удивилась, что 31 ноября не существует

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала для себя открытие, что дня 31 ноября не существует. Соответствующее видео из социальных сетей артистки опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На кадрах Бузова на камеру удивленно признается, что в поезде по пути в Санкт-Петербург посмотрела на календарь и обнаружила, что «31 ноября нет, его просто нет физически». Певица добавила, что эта ситуация рассмешила ее с директором Арамом Арчером.

Ранее Ольга Бузова порассуждала о своем влиянии на шоу-бизнес. Она отметила, что в работе отличается уникальностью, задает тренды и счастлива, что с ней российский «шоу-бизнес стал великим, со мной шоу-бизнес заиграл». «И девочку, в которую когда-то кидали камни многие, сейчас многие ставят в пример», — cказала Бузова.