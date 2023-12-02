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20:01, 2 декабря 2023Путешествия

Восстановлено движение после подрыва поезда на БАМе

В РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на БАМе после подрыва

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

После подрыва поезда восстановлено движение на перегоне Итыкит — Окусикан Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается в официальном новостном канале РЖД в Telegram.

«В 18:20 (по московскому времени) через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек и техника специального назначения.

Ранее сообщалось, что следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва и возгорания поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле на территории Бурятии.

Инцидент произошел 30 ноября. Неизвестные подорвали грузовой состав из 50 вагонов. Локомотивная бригада рассказала, что во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. В результате взрыва выгорели 16 цистерн.

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