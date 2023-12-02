Двух полицейских ранили выстрелами в крупном польском городе

В Польше неизвестный напал на двух полицейских, их состояние — критическое

Неизвестный напал на двух полицейских в польском городе Вроцлав, состояние пострадавших оценивается как критическое. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным городской полиции, напавший ранил двух сотрудников органов внутренних дел выстрелами из огнестрельного оружия.

«В ночь с пятницы на субботу из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они доставлены в госпиталь, их состояние очень тяжелое», — цитирует агентство сообщение полиции. Преступника все еще не нашли. За помощь в его задержании полиция объявила награду в 100 тысяч злотых, что эквивалентно 25 тысячам долларов.

Ранее стало известно, что в Польше пожилой мужчина с ножом напал на группу дошкольников и успел ранить одного из детей.