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14:03, 2 декабря 2023Мир

Двух полицейских ранили выстрелами в крупном польском городе

В Польше неизвестный напал на двух полицейских, их состояние — критическое

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Неизвестный напал на двух полицейских в польском городе Вроцлав, состояние пострадавших оценивается как критическое. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным городской полиции, напавший ранил двух сотрудников органов внутренних дел выстрелами из огнестрельного оружия.

«В ночь с пятницы на субботу из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они доставлены в госпиталь, их состояние очень тяжелое», — цитирует агентство сообщение полиции. Преступника все еще не нашли. За помощь в его задержании полиция объявила награду в 100 тысяч злотых, что эквивалентно 25 тысячам долларов.

Ранее стало известно, что в Польше пожилой мужчина с ножом напал на группу дошкольников и успел ранить одного из детей.

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      Марк Леонов
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