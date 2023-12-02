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15:01, 2 декабря 2023Мир

Эрдоган назвал нереалистичным полное уничтожение ХАМАС

Anadolu: Эрдоган заявил, что уничтожение ХАМАС Израилем нереалистично

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Полное уничтожение палестинской радикальной группировки ХАМАС израильскими силами нереалистично. С таким заявлением в интервью турецкому агентству Anadolu выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер призвал Израиль отказаться от плана ликвидации ХАМАС, реализация которого «не является реалистичным сценарием». По словам Эрдогана, «проблемы Газы и взаимных угроз исчезнут сами собой» в случае создания и мирного сосуществования двух независимых государств.

Кроме того, Эрдоган отказался признать ХАМАС террористической организацией. «Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией», — сказал он.

Ранее президент Турции заявил, что Турция пытается привлечь страны Запада на сторону Палестины в конфликте с Израилем. По словам Эрдогана, на следующей неделе он проведет встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, у которого отличная от большинства европейцев позиция по данному вопросу.

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      Глеб Бажуткин
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