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13:25, 2 декабря 2023Мир

Эрдоган отказался признать ХАМАС террористической организацией

Президент Турции Эрдоган заявил, что ХАМАС не террористическая организация
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает палестинскую радикальную группировку ХАМАС террористической организацией и отказался признать ее таковой в будущем. Турецкого лидера цитирует ТАСС.

«Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией», — сказал он.

По словам Эрдогана, ХАМАС не террористы, а «люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджипа Тайипа Эрдогана, называвшего ХАМАС легитимной политической силой, в поддержке терроризма.

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      Глеб Бажуткин
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