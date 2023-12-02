Эрдоган отказался признать ХАМАС террористической организацией

Президент Турции Эрдоган заявил, что ХАМАС не террористическая организация

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает палестинскую радикальную группировку ХАМАС террористической организацией и отказался признать ее таковой в будущем. Турецкого лидера цитирует ТАСС.

«Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией», — сказал он.

По словам Эрдогана, ХАМАС не террористы, а «люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджипа Тайипа Эрдогана, называвшего ХАМАС легитимной политической силой, в поддержке терроризма.