El Mundo: Испания в 2023 году может приобрести рекордный объем российского газа

Испания может приобрести рекордный объем российского газа за всю историю существования газовой системы этой европейской страны. Об этом стало известно из публикации испанского издания El Mundo.

По данным портала, лишь за первые десять месяцев этого года РФ уже отправила в Испанию почти на 13 процентов больше газа, чем за весь 2022 год.

«[2023] завершится как год, когда в газовую систему Испании поступил наибольший объем российского газа за всю ее историю», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что цена российского газа для Молдавии оказалась в 1,5 раза выше европейской. Закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, в декабре вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров. Весь полученный объем будет направлен в Приднестровье.

