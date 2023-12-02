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14:29, 2 декабря 2023Экономика

Европейская страна закупит рекордный объем российского газа

El Mundo: Испания в 2023 году может приобрести рекордный объем российского газа

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Испания может приобрести рекордный объем российского газа за всю историю существования газовой системы этой европейской страны. Об этом стало известно из публикации испанского издания El Mundo.

По данным портала, лишь за первые десять месяцев этого года РФ уже отправила в Испанию почти на 13 процентов больше газа, чем за весь 2022 год.

«[2023] завершится как год, когда в газовую систему Испании поступил наибольший объем российского газа за всю ее историю», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что цена российского газа для Молдавии оказалась в 1,5 раза выше европейской. Закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, в декабре вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров. Весь полученный объем будет направлен в Приднестровье.

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