Группировка российских войск улучшила положение на купянском направлении

Зыбинский: группировка войск России «Запад» положение на купянском направлении

Группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более роты живой силы.

Ранее Сергей Зыбинский заявил, что оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.