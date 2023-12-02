Врач развеял популярные мифы о хламидиозе

Гинеколог Махмутов развеял миф о наличии симптомов при хламидиозе

Венерические заболевания — щекотливая тема, вокруг которой регулярно появляются заблуждения и стереотипы. Особенно на них «богат» хламидиоз — самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем, сообщил акушер-гинеколог, врач УЗИ медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Андрей Махмутов. В беседе с «Лентой.ру» он развеял наиболее популярные мифы о болезни.

Хламидиозом нельзя заразиться в сауне или через сиденье унитаза

Хламидиоз вызывает бактерия Chlamydia trachomatis — это внутриклеточный паразит. По этой причине выживаемость этой бактерии вне тела носителя крайне низка, рассказал специалист. «Сиденье унитаза, сауна, скамья в тренажерном зале и прочие поверхности не способствуют долгой жизни Chlamydia trachomatis, поэтому вероятность заразиться хламидиозом таким путем стремится к нулю», — пояснил он.

Хламидиоз обычно протекает бессимптомно

По словам врача, в некоторых случаях хламидиоз путают с гонореей из-за схожести симптомов. К ним относятся выделения из полового члена или влагалища и боль при мочеиспускании. «Тем не менее, если вы обнаружили у себя подобные проявления, с высокой долей вероятности у вас гонорея — хламидиоз обычно протекает бессимптомно, что и обеспечило ему первое место среди всех инфекций, передающихся половым путем», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Для заражения хламидиозом не обязательна эякуляция

В семенной жидкости действительно могут присутствовать Chlamydia trachomatis, однако выброс спермы не является единственным условием передачи инфекции, предостерег гинеколог. Он отметил, что бактерия содержится и в других биологических выделениях, таких как природная смазка.

Более того, выделения могут вызвать осложнения у самого носителя. К примеру, у женщин может быть ректальная инфекция, даже если они не занимались анальным сексом — бактерия может попасть в прямую кишку из инфицированных вагинальных выделений Андрей Махмутов акушер-гинеколог

Мнение о том, что хламидиозом болеют только один раз — еще один миф

Против Chlamydia trachomatis не формируется иммунитет, поэтому шанс заразиться есть во всех случаях незащищенного секса не только с новым, но и с партнером, который не лечится. Более того, если человек уже болел хламидиозом, то риск заболеть выше, подчеркнул эксперт.

Ранее Махмутов объяснил механизм возникновения болезненных менструаций, а также назвал способы облегчить наступающую ежемесячно боль.