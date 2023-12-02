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21:16, 2 декабря 2023Россия

Мэр Краснодара рассказал о пресечении попытки террористической атаки по городу

Наумов: ВС РФ оперативно пресекли попытку террористической атаки по Краснодару

Фото: Global Look Press

Попытка террористической атаки по территории Краснодарского края была пресечена на большом расстоянии от региональной столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Евгений Наумов.

По его словам, были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом. «Могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы (ВС) РФ сработали оперативно и слаженно», — рассказал политик. Он добавил, что никаких разрушений на территории краевого центра нет. Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена на большом расстоянии от Краснодара.

Вечером в субботу, 2 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Краснодаром. Очевидцы заметили в небе над городом-миллионником следы от снарядов ПВО, а также слышали взрывы и видели вспышки.

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      Марина Совина
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