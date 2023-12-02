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18:54, 2 декабря 2023Россия

Стало известно о сработавшей в небе над российским городом системе ПВО

Mash: система ПВО, предположительно, сработала в небе над Краснодаром
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, сработала в небе над Краснодаром. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, очевидцы заметили в небе над городом-миллионником следы от снарядов ПВО, а также слышали взрывы и видели вспышки. Происходящее в небе удалось снять на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

Одновременно с этим в Министерстве обороны сообщилb об уничтожении двух украинских ракет над акваторией Азовского моря.

Как рассказали в МО, уничтоженные ракеты были переделаны Украиной под поражение наземных целей.

Ранее, 30 ноября, российские средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области беспилотник самолетного типа.

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      Марк Леонов
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