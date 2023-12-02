Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет ВСУ над Азовским морем

МО РФ: система ПВО уничтожила две ракеты ВСУ над акваторией Азовского моря

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ПВО сбила две переделанные для поражения наземных целей зенитные ракеты типа С-200 ВСУ.

«2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки (...) Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены», — рассказали в Минобороны.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении следовавшего к Крыму безэкипажного катера.