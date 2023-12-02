Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 2 декабря 2023Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет ВСУ над Азовским морем

МО РФ: система ПВО уничтожила две ракеты ВСУ над акваторией Азовского моря
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ПВО сбила две переделанные для поражения наземных целей зенитные ракеты типа С-200 ВСУ.

«2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки (...) Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены», — рассказали в Минобороны.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении следовавшего к Крыму безэкипажного катера.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о новой необычной тактике российских войск против ВСУ. Что о ней известно?

      Объявлен призовой фонд Евро-2024

      Российские поликлиники обяжут перейти на электронные медицинские карты

      Немецкому спецназу пришлось штурмом брать туалет с запершимся украинцем

      Прокуратура пообещала проверить подозреваемую в похищении ребенка семью

      Киркоров прокомментировал появление кольца на безымянном пальце

      Стало известно об активизации мер по вывозу россиян из сектора Газа

      Россиянин жестоко избил ребенка ремнем возле школы и попал на видео

      Стало известно о сработавшей в небе над российским городом системе ПВО

      Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет ВСУ над Азовским морем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости