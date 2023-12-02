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21:07, 2 декабря 2023Россия

Крупный пожар на российском авторынке попал на видео

В Набережных Челнах загорелся крупный авторынок «Гараж 500»
СюжетПожар в Москве:

В Набережных Челнах произошел крупный пожар на авторынке «Гараж 500», общая площадь пожара на момент публикации увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров. Кадры мощного возгорания публикует Telegram-канал МЧС России.

На кадрах видно, как под напором пламени в здании выбило стекла, а крыша полностью обвалилась. Во время тушения пожара в небо поднимались густые черные столбы едкого дыма. В результате инцидента значительные повреждения получили опорные конструкции здания, а внешние стены сильно накренились. При этом информация о пострадавших пока не поступала, уточнили в МЧС.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан уточнили, что сообщение о горении кровли одноэтажного здания авторынка вечером. Пожару присвоили третью категорию сложности. Сотрудники пожарной бригады описывают сложившуюся обстановку как сложную.

Ранее издание Baza сообщило о массовой эвакуации почти 200 человек из загоревшегося хостела, расположенного на Гражданской улице в Москве. Согласно предварительным данным, пожар начался около 7 утра 2 декабря в одной из жилых комнат. Причиной возгорания мог стать стоявший на зарядке аккумулятор. В результате инцидента никого из постояльцев хостела не стали госпитализировать.

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      Анатолий Акулов
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