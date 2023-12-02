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12:38, 2 декабря 2023Россия

Почти 200 человек эвакуировали из хостела в Москве из-за пожара

Четыре человека пострадали в результате пожара в московском хостеле
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал BAZA

В Москве эвакуировали людей из загоревшегося хостела на Гражданской улице. Об этом пишет издание Baza.

Предположительно, пожар начался около 7 утра 2 декабря в одной из комнат. Причиной возгорания мог стать стоявший на зарядке аккумулятор. Отмечается, что администраторы заведения пытались потушить огонь самостоятельно, однако у них не получилось.

Пожарные эвакуировали 190 человек, четверо из которых пострадали. При этом уточняется, что никого из постояльцев хостела не стали госпитализировать.

Ранее сообщалось, что в Волжском Волгоградской области произошел взрыв газа. ЧП произошло в доме 28 по улице Пионерской.

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      Варвара Кошечкина
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