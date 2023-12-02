Медведев описал возможный ответ России на поддержку оппозиции из-за рубежа

Зампред СБ Медведев: ответ на поддержку псевдооппозиции может быть асимметричным

Ответ России на поддержку «псевдооппозиции» из-за рубежа может быть пропорциональным, а может быть асимметричным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Политик отметил, что США и их союзники сохраняют разрушительный потенциал и будут «дальше отравлять жизнь на планете». Однако от добавил, что возможности Вашингтона не безграничны.