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14:47, 2 декабря 2023Россия

Медведев описал возможный ответ России на поддержку оппозиции из-за рубежа

Зампред СБ Медведев: ответ на поддержку псевдооппозиции может быть асимметричным

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Ответ России на поддержку «псевдооппозиции» из-за рубежа может быть пропорциональным, а может быть асимметричным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Политик отметил, что США и их союзники сохраняют разрушительный потенциал и будут «дальше отравлять жизнь на планете». Однако от добавил, что возможности Вашингтона не безграничны.

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