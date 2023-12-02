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07:59, 2 декабря 2023Бывший СССР

Мошенник на Украине пообещал родным погибших бойцов вызволить их «из плена РФ»

Полиция арестовала украинца, обещавшего вернуть погибших бойцов их «из плена РФ»

Фото: Stringer / Reuters

Мошенник из Харьковской области обманывал родственников бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ушли из жизни, чтобы выманить у них деньги. Украинца задержала полиция, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Злоумышленник представлялся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Он рассказывал родным военных, что мужчины живы, находятся в плену у ВС РФ, и обещал вызволить их и вернуть назад семье. За свои услуги украинец требовал определенную сумму денег.

В настоящий момент мужчина арестован, ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее на Украине поймали группу мошенников, которые зарабатывали деньги на продаже ВСУ несуществующих автомобилей. Задержанные размещали объявления о продаже в социальной сети, обещая доставить их на фронт, но получив деньги, они переставали выходить на связь.

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      Александра Синицына
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