Мошенник на Украине пообещал родным погибших бойцов вызволить их «из плена РФ»

Полиция арестовала украинца, обещавшего вернуть погибших бойцов их «из плена РФ»

Мошенник из Харьковской области обманывал родственников бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ушли из жизни, чтобы выманить у них деньги. Украинца задержала полиция, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Злоумышленник представлялся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Он рассказывал родным военных, что мужчины живы, находятся в плену у ВС РФ, и обещал вызволить их и вернуть назад семье. За свои услуги украинец требовал определенную сумму денег.

В настоящий момент мужчина арестован, ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее на Украине поймали группу мошенников, которые зарабатывали деньги на продаже ВСУ несуществующих автомобилей. Задержанные размещали объявления о продаже в социальной сети, обещая доставить их на фронт, но получив деньги, они переставали выходить на связь.