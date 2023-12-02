Мошенник за 10 минут попытался 2994 раза дозвониться до россиянина
Мошенник за десять минут попытался дозвониться до россиянина 2994 раза и стал самым настойчивым злоумышленником ноября. Об этом сообщил директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов, его слова приводит РИА Новости.
Алферов отметил, что сделать такое количество звонков у мошенника не получилось.
Как отметил сотрудник «Вымпелком», система по борьбе с мошенническими звонками способна обработать 5 тысяч запросов в секунду, а дневное количество запросов, с которыми справится система, составляет около 150 миллионов.
Ранее незрячий IT-специалист из Москвы Руслан Айгинин смог узнать схемы, по которым работают базирующиеся на Украине телефонные мошенники, внедрившись в число соискателей этой работы и завоевав доверие одной из «эйчарщиц» аферистов. Историю своего знакомства с методами и жизнью мошенников он рассказал «Ленте.ру».