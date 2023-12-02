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10:35, 2 декабря 2023Экономика

Мошенник за 10 минут попытался 2994 раза дозвониться до россиянина

Самый настойчивый мошенник ноября пытался позвонить 2994 раза за 10 минут

Фото: Unsplash

Мошенник за десять минут попытался дозвониться до россиянина 2994 раза и стал самым настойчивым злоумышленником ноября. Об этом сообщил директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов, его слова приводит РИА Новости.

Алферов отметил, что сделать такое количество звонков у мошенника не получилось.

Как отметил сотрудник «Вымпелком», система по борьбе с мошенническими звонками способна обработать 5 тысяч запросов в секунду, а дневное количество запросов, с которыми справится система, составляет около 150 миллионов.

Ранее незрячий IT-специалист из Москвы Руслан Айгинин смог узнать схемы, по которым работают базирующиеся на Украине телефонные мошенники, внедрившись в число соискателей этой работы и завоевав доверие одной из «эйчарщиц» аферистов. Историю своего знакомства с методами и жизнью мошенников он рассказал «Ленте.ру».

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      Марк Леонов
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