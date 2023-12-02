Мошенник за 10 минут попытался 2994 раза дозвониться до россиянина

Самый настойчивый мошенник ноября пытался позвонить 2994 раза за 10 минут

Мошенник за десять минут попытался дозвониться до россиянина 2994 раза и стал самым настойчивым злоумышленником ноября. Об этом сообщил директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов, его слова приводит РИА Новости.

Алферов отметил, что сделать такое количество звонков у мошенника не получилось.

Как отметил сотрудник «Вымпелком», система по борьбе с мошенническими звонками способна обработать 5 тысяч запросов в секунду, а дневное количество запросов, с которыми справится система, составляет около 150 миллионов.

Ранее незрячий IT-специалист из Москвы Руслан Айгинин смог узнать схемы, по которым работают базирующиеся на Украине телефонные мошенники, внедрившись в число соискателей этой работы и завоевав доверие одной из «эйчарщиц» аферистов. Историю своего знакомства с методами и жизнью мошенников он рассказал «Ленте.ру».