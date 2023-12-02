Мужчина притворился целителем и пообещал вылечить рак травами за миллион рублей

Россиянин пообещал вылечить рак дочери знакомой травами и попался за обман

Мужчина из Нальчика притворился целителем и пообещал знакомой излечить ее дочь от рака травами. За это он хотел получить миллион рублей, сообщает Mash Gor в Telegram-канале.

Отмечается, что дочери пострадавшей Аминат Кулиевой диагностировали заболевание второй стадии два года назад. Женщина проходила лечение, однако ремиссия не наступала. Затем Кулиева встретила у знакомых мужчину по имени Александр, который обещал вылечить дочь женщины, но потребовал за это крупную сумму денег — 500 тысяч рублей — на билет и травяные сборы.

По данным канала, сбор не помог, поэтому мошенник запросил еще 500 тысяч рублей. При этом у Кулиевой было только 400 тысяч рублей, однако она отдала мужчине все деньги.

Позже выяснилось, что аферист выдавал за иностранные травы аптечные травяные чаи, а на полученные от пострадавшей деньги делал ремонт и покупал технику. Женщина узнала об обмане от знакомых и написала заявление в полицию. Теперь мошеннику грозит уголовное наказание.

Ранее заявлявшая о способности вылечить рак с помощью трав блогер Евгения Беляевская подала в суд на врача-онколога Екатерину Тимофееву за критику ее метода лечения.