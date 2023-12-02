Nestle отозвала претензию к производителю кормов из-за российской рекламы

Nestle отозвала претензию в Роспатент к Formula Natural из-за слогана в рекламе

Компания Nestle отозвала претензию в Роспатент к производителю кормов для животных Formula Natural. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Nestle пыталась запретить бразильской фирме рекламировать в РФ свою продукцию, поскольку ее не устроил слоган, созвучный с названием марки PRO PLAN», — отмечается в сообщении канала. Ранее конкуренты компании запустили на российских маркетплейсах рекламу своих кормов со слоганом «ПРОчувствуй новый ПЛАН».

В связи с этим бразильская сторона оперативно сняла рекламу, а Nestle отозвала претензию, чтобы не ухудшать собственный имидж в России, пишет канал.

Ранее представители украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обвинили Nestle в «международном спонсорстве войны». Помимо Nestle в списке «международных спонсоров войны» числятся и другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.