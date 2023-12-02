Запад потребовал от некоторых стран усилить санкции против России

Reuters: США, ЕС и Британия давят на некоторые страны из-за санкций против РФ

Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания оказывают давление на Панаму, Либерию и Маршалловы острова. Запад требует усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

«США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами», — указало агентство.

Ранее аналитик София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России потерпели полный провал. По ее словам, ограничения необходимо отменить для заключения мирного соглашения на Украине.

По мнению эксперта, Банк России быстро ответил на санкции Запада и ограничил свободное движение капитала за рубеж, а также повысил ключевую ставку до 20 процентов. Она добавила, что ограничения также не остановили рост российской внешней торговли.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неэффективности западных санкций против России. По его мнению, Запад продолжит поиск различных вариантов оказания давления на РФ, поэтому Москве стоит сохранять максимальную собранность.