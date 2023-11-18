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14:07, 18 ноября 2023Россия

Песков заявил о мучениях Запада из-за неэффективности санкций против России

Песков: Запад мучается, так как санкции против России не бьют по стране

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неэффективности западных санкций против России. Его слова передает журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

«Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда: русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций», — высказался Песков.

Представитель Кремля считает, что Запад продолжит поиск различных вариантов оказания давления на Россию, поэтому Москве стоит сохранять максимальную собранность.

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      Олег Давыдов
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