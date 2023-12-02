Озвучено число потерь среди населения сектора Газа

Минздрав сектора Газа: потери среди населения превысили 15 тысяч человек

Потери среди населения сектора Газа с начала операции Израиля превысили 15 тысяч человек. Эту цифру озвучил представитель Министерства здравоохранения региона, заявление чиновника приводит ТАСС.

По данным властей, около 70 процентов потерь среди мирного населения приходится на женщин и детей, а почти 300 человек оказались медицинскими работниками.

В то же время число раненых уже превысило 40 тысяч человек.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что целью Армии обороны Израиля являются «террористы», а потери среди мирного населения являются сопутствующими, что случается в «каждой легитимной войне».

27 октября Израиль расширил наземную операции в секторе Газа против ХАМАС, а 19 ноября Армия обороны Израиля приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона.