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23:35, 12 ноября 2023Мир

Нетаньяху назвал жертвы среди мирного населения Газы сопутствующими

Нетаньяху: жертвы среди мирного населения Газы являются сопутствующими
Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) являются «террористы», а жертвы среди мирного населения являются сопутствующей потерей, что случается в «каждой легитимной войне». Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает NBC News.

Как уточнил политик, армия делает все для того, чтобы ликвидировать палестинское радикальное движение ХАМАС. «Мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда становятся так называемыми сопутствующими потерями, непреднамеренными жертвами», — назвал он особенности боевых действий.

По данным премьера, по мере продвижения войск число жерств среди гражданского населения снижается. Жители Газы покидают свои территории, указал он.

Ранее стало известно, что число потерь среди мирных жителей в секторе Газа в результате ударов израильской армии превысило 11 тысяч.

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      Марина Совина
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