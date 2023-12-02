Пассажирский самолет экстренно приземлился в российском городе

Самолет Ноябрьск — Уфа экстренно приземлился в Тюмени по технической причине

Следовавший из Ноябрьска в Уфу самолет экстренно приземлился в Тюмени по технической причине. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным надзорного органа, внештатную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Ямал».

«На борту находился 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Пассажиры отправлены в Уфу на резервном воздушном судне авиакомпании "Ямал"», — рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что у самолета в полете над Россией отказал двигатель. Борт приземлился в московском аэропорту Шереметьево.