МЧС: площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах выросла до 6,8 тыс. кв. м

Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах выросла до 6,8 тысячи квадратных метров, об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике Татарстан.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечено 143 человека и 47 единиц техники. Спасатели наращивают силы и средства для тушения, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. Позднее в ведомстве рассказали, что возгорание локализовано на указанной площади.

В прокуратуре Татарстана рассказали, что на место пожара на авторынке «Гараж-500» выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

О возгорании в российском городе стало известно вечером 2 декабря. В МЧС уточнили, что пожару присвоили третью категорию сложности. В одноэтажном здании значительные повреждения получили опорные конструкции здания, а внешние стены сильно накренились.

