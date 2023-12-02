Пригожин назвал самое мерзкое встреченное им существо

Пригожин назвал Наргиз самым мерзким существом, которое он когда-либо встречал

Продюсер Иосиф Пригожин назвал певицу Наргиз Закирову самым мерзким существом, которое он когда-либо встречал. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами портала MK.RU.

Так продюсер отреагировал на заявления Наргиз, сделанные ею во время звонка представившихся Владимиром Зеленским и его помощником пранкеров Вована и Лексуса.

По словам Пригожина, у него возникает желание физически расправиться с Наргиз. «Когда я слышу, как эта Наргиз говорит: "Напишите мое имя на ракете, которую запустите по нашим ребятам!". Как я должен реагировать? У меня там зять. Хочется ее, тварь, просто на первом столбе повесить», — заявил продюсер.

Вован и Лексус опубликовали разговор с Наргиз еще 29 ноября. В нем она призналась, что спонсирует Вооруженные силы Украины. Также она рассказала, что восхищается Владимиром Зеленским, и заявила о своем желании сделать татуировку со Степаном Бандерой.