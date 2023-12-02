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19:03, 2 декабря 2023Россия

Россиянин жестоко избил ребенка ремнем возле школы и попал на видео

В Сочи отец избил ребенка ремнем на школьном дворе и попал на видео

В Сочи мужчина жестоко избил ребенка ремнем на школьном дворе и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Типичный Сочи».

На опубликованных кадрах видно, как бородатый мужчина сначала преследует ребенка, а затем наносит несколько ударов ремнем, из-за чего подросток падает на футбольное поле. Пострадавший умоляет мужчину прекратить избиение, но россиянин не остановился.

По сообщению портала, напавший является отцом ребенка.

В региональном МВД сообщили, что начали проверку по факту публикации видео и уже установили личность мужчины. «В ближайшее время он даст объяснение по факту инцидента. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области суд приговорил к 8,5 года колонии строгого режима 44-летнего местного жителя, который систематически избивал детей сожительницы кабелем и другими подручными предметами.

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      Марк Леонов
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