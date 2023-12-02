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19:14, 2 декабря 2023Россия

Российские поликлиники обяжут перейти на электронные медицинские карты

Мурашко: с 2024 г. поликлиники в РФ должны будут отказаться от бумажных медкарт
СюжетПандемия в России

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Российские поликлиники с 2024 года должны будут отказаться от бумажных медицинских карт в пользу электронных носителей. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости.

Отмечается, что переход станет обязательным со следующего года. «К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — заявил глава ведомства.

Мурашко отметил, что отказ от бумажных медицинских карт является новым базовым принципом организации первичного звена. «Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет трансформировать нам здравоохранение», — добавил он.

Ранее глава Минздрава сообщил, что Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии коронавируса. «По оперативным данным Росстата в 2023 году, в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года», — сказал министр.

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