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12:33, 2 декабря 2023Экономика

Цены в Армении выросли с приездом релокантов из России

РБК: российские релоканты в Армении рассказали о росте цен на жилье и услуги

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Российские релоканты в Армении сообщили, что в стране с их приездом выросли цены на жилье и услуги. Об этом они рассказали РБК.

По словам переехавших, стоимость продуктов в супермаркетах выросла примерно на 30 процентов. Отдельно журналисты РБК отмечают, что сильно выросли и цены на все, связанное с открытием офисов и ведением бизнеса.

«Цены Еревана стали абсолютно неадекватными с точки зрения недвижимости — жилой и коммерческой — и в части предоставления любых других услуг для бизнеса. Рынок ощутил огромный взлет, и никто не хочет упускать сегодняшнюю прибыль», — рассказал изданию Никита Капишников, руководитель курьерского таксопарка.

Отмечается, что стоимость аренды и покупки жилья выросла за полтора года в три раза.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике рады присутствию российских релокантов. По его словам, работая в Армении, российские релоканты создают продукт и привносят новые взгляд и колорит.

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      Марк Леонов
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