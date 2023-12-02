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22:44, 2 декабря 2023Мир

Турция обвинила Израиль в нарушении прав человека в Газе

МИД Турции: оккупационные действия Израиля не могут считаться самообороной

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и ее нападения на гражданское палестинское население не могут считаться самообороной. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, пишет ТАСС.

Турецкий дипломат отметил, что кризис на Ближнем Востоке основан на «оккупационной позиции» Израиля. Он указал на его «экспансионистский менталитет и репрессивные действия, которые полностью игнорируют законы, нарушают права человека и универсальные принципы». «Жестокие нападения оккупирующей державы на гражданское население ни в коем случае не могут быть оправданы самообороной», — обвинил Турцию Кечели.

В конце октября стало известно, что глава МИД Израиля Эли Коэн отозвал дипломатов из Турции, чтобы «провести переоценку израильско-турецких отношений».

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины заявил о намерении Анкары объявить Израиль военным преступником. Также глава государства назвал Израиль оккупантом.

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      Марина Совина
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