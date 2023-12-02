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17:25, 2 декабря 2023Россия

Сотни россиян выстроились в очередь за яйцами

В Саратове сотни россиян выстроились в очередь за яйцами по 78 рублей за десяток

В Саратове сотни человек выстроились в очередь за куриными яйцами по 78 рублей за десяток. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Как сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на региональный минсельхоз, 2 декабря на Театральной площади Саратова открылась ярмарка, на которую привезли более 70 тысяч яиц.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов.

В текущем году в стране также резко подскочили цены на куриное мясо — с начала года стоимость выросла более чем на 27 процентов. По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», курятина стала одним из самых подорожавших за два года продуктов из потребительской корзины россиян.

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      Глеб Бажуткин
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