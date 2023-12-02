Стало известно о судебном розыске экс-участника группы «Мираж»

Mash: приставы разыскивают певца Рому Жукова из-за долгов на 500 тысяч рублей

В настоящее время бывшего участника поп-группы «Мираж» Рому Жукова разыскивают судебные приставы из-за долга более чем в 500 тысяч рублей. Речь идет о просроченных кредитах и штрафах ГИБДД, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

В то же время сам Жуков в разговоре с каналом отказался признавать себя крупным должником. Он уточнил, что «все платит исправно» и открестился от полумиллионных обязательств.

При этом денежные скандалы с участием исполнителя хита 90-х «Первый снег» случались и раньше. Так, бывшая жена артиста Елена Жукова утверждала, что экс-супруг заставляет ее детально отчитываться за траты алиментов. Речь шла о ежемесячной сумме в 21 тысячу рублей на пятерых детей.

Скандал, связанный с алиментами, не стал первым спором между бывшими супругами. Еще в середине января 2020 года Жуков пригрозил экс-жене лишением двухкомнатной квартиры в Москве. Недвижимость была куплена в ипотеку, выплаты по которой осуществлял бывший участник группы «Мираж». Однако после угроз он все же внес очередной платеж, так как сотрудники банка стали звонить Елене с уведомлениями о предстоящем выселении из-за невыплаты кредита.