Украина пожаловалась на падение экспорта из-за забастовки поляков

Украина пожаловалась на падение экспорта на 40% из-за забастовки поляков

Украинский экспорт на польском направлении упал на 40 процентов из-за забастовки перевозчиков. Об этом сообщает газета «Зеркало недели» со ссылкой на главу Министерства экономики республики Юлию Свириденко.

Министр рассказала, что в ноябре Украина экспортировала 9,2 миллиона тонн продукции. По ее словам, наибольший объем экспорта — 282 тысячи тонн — проходил через польскую границу. «И этот объем на 40 процентов меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», — пожаловалась чиновница.

Свириденко поделилась, что украинская сторона ведет активную работу для решения ситуации. «Это уже делают наши бизнес-ассоциации, выстраивая диалог с польскими партнерами, углубляя сотрудничество, лоббируя интересы Украины», — указала она.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что противоречия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, поскольку евроинтеграция Украины грозит проблемами польской экономике.

По его словам, украинское сельское хозяйство при низком уровне заработной платы делают страну опасным соперником для польского государства. Босак призвал принять меры для защиты рынка Евросоюза от украинской продукции.

Кроме того, политик поддержал протестующих на границе с Украиной польских дальнобойщиков. Он считает, что Киев совершает «злонамеренные действия», чтобы нанести ущерб европейским перевозчикам.