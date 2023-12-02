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07:07, 2 декабря 2023Мир

В Польше пригрозили проблемами из-за Украины

Вице-спикер сейма Польши Босак призвал защитить рынок Евросоюза от Украины

Фото: Agencja Wyborcza.Pl / Reuters

Противоречия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, поскольку евроинтеграция Украины грозит проблемами польской экономике. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.

По его словам, украинское сельское хозяйство при низком уровне заработной платы делают страну опасным соперником для польского государства. Босак призвал принять меры для защиты рынка Евросоюза (ЕС) от украинской продукции.

Кроме того, политик поддержал протестующих на границе с Украиной польских дальнобойщиков. Он считает, что Киев совершает «злонамеренные действия», чтобы нанести ущерб европейским перевозчикам.

Вице-спикер сейма предупредил, что если тенденция к интеграции Украины с рынком ЕС сохранится, то захват ею рынка будут нарастать, а среди польского населения будет все больше недовольства.

Причиной протестов украинских дальнобойщиков на границе с Польшей стал приказ Еврокомиссии, отменяющий для украинских перевозчиков необходимость получения разрешений на въезд в Евросоюз. Теперь дальнобойщики из восточноевропейских стран требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Первые акции прошли в Польше в начале ноября 2023 года.

Впоследствии к протестам присоединились перевозчики из Словакии, в качестве предупреждения на час заблокировавшие въезд для автомобилей с Украины. Они заявляли, что если Брюссель не разрешит ситуацию, то граница будет перекрыта полностью.

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      Марина Совина
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