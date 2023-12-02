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04:31, 2 декабря 2023Бывший СССР

Украинских чиновников предложили отправить на фронт

Полковник запаса ВСУ Свитан предложил отправить чиновников Украины на фронт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, предложил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан в интервью «Радио НВ».

По его мнению, все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. «У нас из госслужащих, наверное, всего один процент выполняет боевые задачи. А надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны», — заявил Свитан.

Он полагает, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлиял бы на качество работы госаппарата, поскольку он «в таком количестве просто не нужен».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично признал провал контрнаступления Вооруженных сил республики.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал провал мобилизации военнообязанных на Украине. Причиной этого он назвал увольнение Зеленским всех областных военкомов.

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