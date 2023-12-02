Уничтожение штурмовых групп ВСУ российскими войсками попало на видео

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения штурмовиков ВСУ под Клещеевкой

Уничтожение штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками в районе населенного пункта Клещеевка в районе Артемовска попало на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале Министерства обороны России.

Выложенные ведомством кадры были сняты с работающего в режиме ночного видения беспилотника. На кадрах видно, как группа украинских штурмовиков крадется к дороге, после чего в место, где ненадолго остановился отряд из восьми человек, прилетает артиллерийский снаряд.

«Штурмовики ВСУ наивно полагали, что им удастся скрытно подобраться к российским позициям в районе Клещеевки. Но артиллеристы "Южной" группировки войск точными ударами уничтожили противника», — подписали видео в Минобороны.

Ранее МО России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают катер ВСУ.