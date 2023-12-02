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12:34, 2 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии заявили об успешной стратегии России в конфликте с Украиной

Spiegel: ставка Запада на провал России в конфликте с Украиной не оправдалась

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ставка западных стран на провал России по итогам конфликта с Украиной не оправдалась, экономика РФ с февраля 2022 года стала сильнее. Такое мнение высказала обозреватель немецкой газеты Der Spiegel Анн-Дорит Бой.

Журналистка утверждает, что президента России Владимира Путина можно считать победителем, а его политическая и экономическая стратегия оказались успешными. «Российский лидер работает превосходно», — заявила она.

С момента начала конфликта на Украине внутриполитическая ситуация в России продолжает оставаться стабильной, а уровень безработицы в стране находится на минимальных значениях. Эти факторы свидетельствуют о том, что экономического коллапса в РФ не произошло вопреки расчетам западных стран, резюмировала Бой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, рост ВВП России с января по октябрь 2023 года составил 3,2 процента. Главным драйвером роста среди отраслей национальной экономики, по его словам, стала обрабатывающая промышленность, выросшая за этот период времени почти на 7,5 процента.

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      Анатолий Акулов
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