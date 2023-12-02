В Южной Корее птица сбила американский истребитель

В Южной Корее F-35A выведут из эксплуатации из-за столкновения с птицей

В Южной Корее американский истребитель-невидимку F-35A выведут из эксплуатации после столкновения с птицей в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Отмечается, что комплексный анализ выявил повреждения около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации. Учитывая высокие затраты на ремонт (107,6 миллиона долларов), было принято решение отказаться от дальнейшего использования F-35A.

Ранее на Западе объяснили превосходство российского истребителя. «Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», — написали авторы американского журнала Military Watch Magazine (MWM).