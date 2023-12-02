Воспитательница подмосковного детсада трижды ударила ребенка карандашом

Mash: воспитательница детского сада в Кубинке трижды ударила ребенка карандашом

Воспитательница детского сада №56, расположенного в городе Кубинка (Одинцовский район Московской области), трижды ударила ребенка карандашом из-за нарушения дисциплины, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова пострадавшего.

Как рассказал мальчик, инцидент произошел после того, как он случайно задел своего друга карандашом. После этого воспитательница выхватила из его рук «игрушку» и нанесла ребенку множественные удары. Она остановилась лишь тогда, когда мальчик с криками от боли упал на пол.

После случившегося ему дали йод для заживления ран и попросили держать все «под секретом». Однако родители ребенка увидели ссадины и следы от ударов, когда купали его. Мальчик рассказал об инциденте и заявил, что няни неоднократно издевались над детьми. В ответ родители ребенка обратились в полицию с требованием провести проверку в отношении воспитателей детсада.

В сентябре 2021 года схожая резонансная история произошла в красноярской гимназии №13. Родители местных школьников пожаловались на учительницу английского языка, которая в 2019-м избивала детей во время урока. Спустя два года ситуация повторилась. Подростки стали жаловаться на то, что преподавательница кричит на них, обзывает их глупыми, медленными черепахами, а некоторых учеников и вовсе доводит до слез. В итоге после коллективной жалобы родителей проводить уроки английского языка стали в присутствии завуча.