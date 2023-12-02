МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключилась от внешнего источника питания ночью

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключилась от внешнего источника питания ночью. Об этом в официальной аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

«Аварийные дизель-генераторы обеспечивали электроэнергию, необходимую для безопасности, прежде чем основное соединение было восстановлено», — сказано в публикации.

В агентстве также обратили внимание, что потеря внешнего электроснабжения стала восьмой за все время конфликта. Причина ЧП не уточняется.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство обеспокоено увеличением числа атак вокруг атомных электростанций на Украине. «Рост числа атак фиксируется как у Запорожской атомной электростанции, где работает наша постоянная экспертная миссия, так и в непосредственной близости от других украинских электростанций», — указал он.