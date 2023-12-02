Журналистка Кимер: солдаты ВСУ сокрушены из-за неисчерпаемых ресурсов России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией. Об этом заявила журналистка радио DR на Украине Матильда Кимер, которую поразили слова украинских солдат.

«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять», — рассказала Кимер.

Она отметила, что по сравнению с прошлым годом пессимизм среди украинских военных многократно вырос из-за того, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Он уточнил, что холодное время года осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов.

30 ноября президент Украины также объявил о начале масштабного строительства укреплений по всей линии боевого соприкосновения и на границе с Белоруссией и Россией, где сражения прекратились еще в начале специальной военной операции.