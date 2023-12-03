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15:46, 3 декабря 2023Россия

Кадыров призвал украинских солдат одуматься

Глава Чечни Кадыров призвал украинских военных одуматься и не идти на смерть

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Украинским солдатам не следует идти на верную смерть. С таким обращением в своем Telegram-канале выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут ежедневные потери на западной окраине Клещеевки, и призвал украинских рядовых и командование одуматься.

«Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении, украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования», — написал глава Чечни.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что из Чечни на передовую в зону проведения специальной военной операции были отправлены более 30 тысяч человек.

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      Иван Потапов
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