Кадыров призвал украинских солдат одуматься

Глава Чечни Кадыров призвал украинских военных одуматься и не идти на смерть

Украинским солдатам не следует идти на верную смерть. С таким обращением в своем Telegram-канале выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут ежедневные потери на западной окраине Клещеевки, и призвал украинских рядовых и командование одуматься.

«Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении, украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования», — написал глава Чечни.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что из Чечни на передовую в зону проведения специальной военной операции были отправлены более 30 тысяч человек.