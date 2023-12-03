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12:48, 3 декабря 2023Россия

Медведица напала на четверых россиян

В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков

Фото: Rudi De Meyer / Unsplash

В Республике Коми медведица напала на четверых россиян. Об этом пишет РИА Новости.

По словам сотрудника Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда, пострадавшими оказались лесозаготовщики. Уточняется, что двое из них в реанимации, поскольку у них разорваны лица.

«ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троицко-Печорск. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них», — рассказал дежурный упомянутого спасательного отряда.

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При этом он подчеркнул, что вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу, из-за чего животное убежало. Мужчины помогли раненым добраться до места, где ловила сотовая связь, чтобы вызвать спасателей и скорую помощь.

«Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации», — подытожил собеседник.

В октябре медведица напала на санитарку российской больницы. Очевидцы смогли спугнуть животное криками, благодаря чему женщине удалось убежать.

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      Екатерина Ештокина
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