В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков

В Республике Коми медведица напала на четверых россиян. Об этом пишет РИА Новости.

По словам сотрудника Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда, пострадавшими оказались лесозаготовщики. Уточняется, что двое из них в реанимации, поскольку у них разорваны лица.

«ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троицко-Печорск. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них», — рассказал дежурный упомянутого спасательного отряда.

При этом он подчеркнул, что вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу, из-за чего животное убежало. Мужчины помогли раненым добраться до места, где ловила сотовая связь, чтобы вызвать спасателей и скорую помощь.

«Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации», — подытожил собеседник.

В октябре медведица напала на санитарку российской больницы. Очевидцы смогли спугнуть животное криками, благодаря чему женщине удалось убежать.