МО РФ: военные уничтожили украинские укрепления и бронетехнику FPV-дронами

Операторы FPV-дронов Вооруженных сил России уничтожили огневые точки, укрепления и бронетехнику на украинских позициях в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее видео показало Минобороны, кадры опубликовало РИА Новости.

На представленном видеоролике демонстрируется высокоточное поражение FPV-дронами укреплений на передовых позициях украинской армии. Кроме того, показаны кадры объективного контроля уничтожения бронетехники противника в движении.

В ведомстве пояснили, что российские военные операторы беспилотных летательных аппаратов точными ударами уничтожают позиции и бронетехнику украинских бойцов.

В ноябре Минобороны поделилось видео с уничтожением артиллерийского орудия Вооруженных сил Украины в районе Новоивановки. Тогда украинское орудие было замечено на замаскированной территории. Российские военные ликвидировали его барражирующим боеприпасом.