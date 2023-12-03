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13:32, 3 декабря 2023Бывший СССР

На Украине без света остались более 900 населенных пунктов

Минэнерго Украины: более 900 населенных пунктов остались без электроснабжения

Фото: Unsplash

Более 900 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило Министерство энергетики Украины.

«Из-за сильного снега и порывистого ветра без электричества осталось 504 населенных пункта (...) Из-за боевых действий и технологических нарушений — 422 населенных пункта», — говорится в заявлении Минэнерго.

Как сообщает ведомство, бригады аварийно-восстановительных работ продолжают работать в усиленном режиме, поскольку в западных регионах Украины сохраняются неблагоприятные погодные условия. Больше всего населенных пунктов сейчас остаются без света в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях, однако плановых отключений не предусматривается.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что на Украине из-за снежной бури оказались обесточены более 2 тысяч населенных пунктов. Уточняется, что еще до наступления непогоды осенью без света на Украине оставались 200-300 городов и сел.

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      Дарья Балацкая
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