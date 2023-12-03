В Госдуме высказались об идее вернуть налог на бездетность

Депутат Бессараб: возвращение налога на бездетность в России недопустимо

Возвращение налога на бездетность в России недопустимо, убеждена член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала идею члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова.

«Я не думаю, что эта инициатива современна и актуальна, потому что, как бы мы это ни называли, это действительно было наказание. Часто наказание для людей, которые хотели бы быть родителями», — заявила Бессараб.

Парламентарий напомнила, что если человек был одинок и у него не было детей, то он платил налог на бездетность. И если человек не мог иметь детей по каким-то причинам, то он тоже платил налог на бездетность.

Я считаю, что возвращение налога на бездетность недопустимо. Это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей Светлана Бессараб член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» допустил возвращение налога на бездетность в России.

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года. Он был отменен в 1990-х годах.

27 октября член Комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила разрешить женщинам осуществлять искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак с ним зарегистрирован.

В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что любое вмешательство в принимаемое женщиной решение может привести к распаду семьи.